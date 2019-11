Emanuel Ferro: «Nenhuma equipa do mundo tem receio de alguma coisa»

Emanuel Ferro admitiu que o Sporting não tem receio de nada e que a equipa está focada no jogo desta quinta-feira, frente ao Rosenborg, a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga Europa. O adjunto de Silas abordou ainda o regresso de Wendel após castigo e realçou que a derrota do passado fim de semana, com o Tondela, já faz parte do passado."A grandeza do Sporting é um pouco indiferente ao facto de ter tantas presenças na Liga Europa. A grandeza do Sporting é representada pela história do clube, pelos valores que defende e também pela excelência que são as suas equipas e pela procura constante de bons desempenhos. Amanhã vamos defrontar uma equipa com muito historial nas competições europeias, mas isso é indiferente face ao que vai ser o jogo. Porque as duas equipas vão estar interessadas em ganhar. E nós vamos fazer o nosso melhor. Estamos muito focados no nosso jogo e na vitória""Para nós é positivo estarmos aqui porque temos jogo amanhã. É isso que gostamos de fazer. Nós não treinamos para treinar, treinamos para jogar. Uma equipa de futebol é isso e o Sporting não vai fugir à regra. Estamos aqui para jogar e isso é positivo, sendo aqui ou em Portugal. O que nos dá gozo é jogar, esse é o foco da nossa actividade e é apenas positivo por causa disso""O Wendel é um elemento do grupo e nunca deixou de ser. Foi público aquilo que se passou. Está integrado na comitiva, foi convocado e está disponível para amanhã ser utilizado""Nós olhamos para cada jogo como o mais importante, independentemente da competição. Amanha será um jogo da Liga Europa e estamos focados. Domingo temos jogo, mas é no de amanhã que pensamos. Só assim vamos conseguir ser competentes e estar mais próximos de ganhar. Estamos em Novembro, faltam muitos meses de competição. O Sporting tendo ambição de ganhar, não pode abdicar de nada que seja em cada jogo, em cada momento, procurar a vitória""Nas antevisões temos falado das alterações do sistema táctico. Não vou dizer qual será o sistema táctico de amanhã. Mas uma coisa vocês sabem: ao longo da época vão ser utilizados vários sistemas tácticos, mas isso não muda a ideia do jogo. Isso não muda a intenção de domínio do Sporting, independentemente do adversário. É apenas mais um factor que serve esse propósito. Amanha é mais um jogo. O adversário é diferente. A competição é diferente. Os jogadores poderão ser outros também. Pelo menos vai haver uma alteração, tendo em conta a lesão do Acuña. No entanto, o que há a reter é que o Sporting tenta assimilar o seu processo de posse, ser efetivo nos processos defensivos. Temos melhorado esse aspeto. Queremos aumentar a concentração. Às vezes por detalhes ficamos em risco. Em termos ofensivos temos que concretizar mais, de acordo o aumento da posse de bola. Acreditamos que assim vamos estar mais perto de rematar mais vezes e marcar mais golos""Qualquer derrota que o Sporting sofra tem que nos pesar. Jogamos sempre para ganhar, queremos ganhar muitas vezes. Quem está este nível tem que pensar rápido e isso que caracteriza equipas de alta competição e que procuram grandes feitos. A ideia não é padecermos de uma derrota, mas terminar o ciclo. Estamos todos muito envolvidos no jogo de amanhã""Nenhuma equipa do mundo tem receio de alguma coisa. Não temos receio do frio, do adversário, de nós próprios. Temos sim muita trabalho, muitas horas de treino e rigor. Isso dá-nos confiança. É uma equipa que vai lutar pelo resultado e nós vamos tentar ser mais fortes que o Rosenborg. O jogo em Alvalade foi difícil para nós, mas também para o Rosenborg, são equipas distintas. Independentemete disso, cada jogo tem uma história e nós vamos tentar fazer história a nosso favor. Sabemos que é um adversário forte, competitivo e que tem valências a nível físico, mas estamos preparado para elas"