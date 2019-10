Emanuel Ferro: «Notou-se algum crescimento na equipa. Os jogadores têm sido fundamentais»

O Sportingna receção ao Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS. No final da partida, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, sublinhou o bom desempenho da equipa leonina diante os minhotos, realçando o "crescimento" da equipa ao longo das semanas de trabalho."Foi uma boa vitória para nós num jogo em que sabíamos que ia ser muito difícil. O Vitória de Guimarães joga bem, ambas as equipas vinham de um jogo europeu, mas foi um jogo foi muito bem disputado. Conseguimos estar sempre empenhados. Parabéns ao Vitória pelo bom jogo, mas nós merecemos ganhar", afirmou Emanuel Ferro, em declarações à Sport TV."Hoje notou-se algum crescimento em alguns parâmetros coletivos da equipa. Os jogadores têm sido fundamentais. O nosso processo defensivo esteve melhor e tem melhorado e é isso que queremos continuar a fazer nos próximos jogos. Ainda há muito trabalho pela frente, ganhar é muito importante mas queremos mais e melhor."É normal que, com o tempo, consigamos implementar algumas coisas nos jogadores e a nossa ideia de jogo. Temos de continuar a trabalhar. Ainda temos muito trabalho pela frente.""Sim, é importante. Independentemente da competição, são vitorias. A Liga é muito importante para nós, ganhámos e provamos que somos um grande clube.""Não são dificuldades, são circunstâncias que temos de lidar. Um grande clube como o Sporting tem de estar preparado para trabalhar e estar em várias frentes.""Entrou o Eduardo e jogou bem, como já tinha feito anteriormente. Estreámos o Rodrigo que entrou e também esteve bem. É importante que os jogadores da formação tenham minutos e que estejam preparados para jogar. Faz parte do processo", concluiu.