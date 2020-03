Emanuel Ferro: «Num clube como o Sporting todos têm que assumir as responsabilidades»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, lamentou a derrota dos leões em Famalicão e admitiu que os dois golos sofridos na fase inicial da partida abalaram a equipa.





"Sabíamos que ia ser difícil. Acabámos por sofrer dois golos que acabaram por condicionar o resto do jogo. Fomos conseguindo ter mais bola, dominar mais, mas na segunda parte acabámos de sofrer o terceiro golo e isso condicionou a recuperação do resultado", disse o adjunto de Silas na flash interview à SportTV.Ferro disse ainda compreender as declarações de Luís Neto , proferidas poucos minutos antes. "Num clube como o Sporting todos têm que estar no topo, no seu melhor e assumir as responsabilidades. Em relação às palavras do Neto é uma situação normal. Faz parte da competitividade máxima que o Sporting tem que assumir sempre", explicou.O adjunto de Silas recusou comentar a eventual saída do técnico do comando da equipa. "Estou aqui para falar do jogo e não vou responder a essa pergunta", sustentou Emanuel Ferro