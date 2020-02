Emanuel Ferro: «O 3.º lugar representa as derrotas e vitórias das várias equipas»

O Sporting venceu (2-1) na receção ao Portimonense, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que esteve em desvantagem graças a um golo de Jackson Martínez (26’). Contudo, um grande golo de Jérémy Mathieu (31’) e um auto-golo de Jadson (72’) permitiu a reviravolta leonina e consequente subida ao 3.º lugar da tabela.

No final do encontro, Emanuel Ferro admitiu que a formação leonina não entrou da melhor forma, desempenho esse que permitiu ao Portimonense adiantar-se no marcador, apontando a mudança de atitude da equipa, principalmente no segundo tempo, como o principal ponto da reviravolta no resultado e consequente triunfo.

"Foi um jogo com duas partes distintas uma primeira com alguma dificuldade na dinâmica, posse de bola e na eficácia. O Portimonense aproveitou, tirou proveito disso e marcou o golo. Vamos para o intervalo com um empate após um excelente golo do Jérémy Mathieu. Na segunda parte retificámos e estivemos melhor", apontou.

Mudança de esquema tático



"Ao mudar [de esquema] a intenção foi corrigir as coisas que nós percebemos que não faziam sentido. Estávamos a jogar com uma linha de três mais os laterais e mudámos. No final, o que interessa é o resultado.”

Diferença entre a posse de bola de ambas as equipas

"[Maior posse de bola] Revela que, mesmo não tendo feito uma 1.ª parte como queríamos, controlámos e fomos superiores ao adversário. Mas queremos mais que isso."

Recuperar o 3.º lugar na tabela

"O 3.º lugar representa as derrotas e vitórias das várias equipas [em luta pela posição]. O Sporting entra sempre para ganhar, temos é de começar a materializar isso com maior qualidade de jogo e eficácia", concluiu.