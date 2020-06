Emanuel Ferro: «O empate é um resultado que não nos satisfaz»

O Sporting empatou (2-2) na visita ao Estádio D. Afonso Henriques, recinto do Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.

No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, afirmou que a igualdade a dois golos não é um resultado que "satisfaz" os objetivos dos leões, aproveitando ainda para salientar a organização da equipa orientada por Ivo Vieira.

"O empate é um resultado que não nos satisfaz. Demorámos a entrar no jogo, a melhorar a questão da pressão e depois aconteceram golos furtuitos. Tentamos manter a matriz do jogo diante de uma equipa bem organizada. Tivemos grande parte do domínio do jogo. O resultado acaba por não nos satisfazer, mas o jogo acabou por ser bem disputado pelas duas equipas", começou por referir Emanuel Ferro.

Borja teve no aquecimento, mas acabou por não entrar

"São decisões que acontecem com o decorrer do jogo. Pensamos que um jogador poderia sair por alguma falta de disponibilidade física."

Titularidade de Eduardo Quaresma e Matheus Nunes

"São jogadores jovens que fazem parte do nosso plantel e que estao preparados para entrar como hoje entraram. Temos um plantel de qualidade e ficou a indicação de que quer eles quer outros podem entrar", concluiu.