Emanuel Ferro: «O nosso trabalho é sempre melhorar de jogo para jogo»

O Sporting venceu (2-0) na receção ao Belenenses, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga NOS, naquela que foi a segunda vitória dos leões sem sofrer qualquer golo em casa.





No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, mostrou-se satisfeito pelo triunfo conseguido diante do conjunto de Belém e a consolidação do 4.º lugar, com aproximação ao Famalicão (3.º) que empatou nesta jornada.



"T

endo finalizado o jogo com uma vitória, é positivo. Na 1.ª parte, não conseguimos expor o nosso futebol. Foi fraca e está aquém daquilo que queremos fazer. Também mérito para o Belenenses que condicionou o nosso jogo. Mas, acabamos por ganhar que é muito importante", afirmou, em declarações à Sport TV.

Substituição cedo de Neto

"As coisas não estavam a sair como queríamos e a substituição não teve a ver com o rendimento do Neto, mas antes com a mudança de sistema e aí conseguimos estar melhor e na 2ª parte estivemos bem. A mudança acabou por dar resultado."

Jogo bonito?

"O nosso trabalho é sempre melhorar de jogo para jogo. O futebol não é uma ciência exacta, é jogado por homens e há várias nuances em jogo. Mas trabalhamos diariamente para melhorar e é isso que pretendemos. Já contra o PSV queremos vencer, claro, e juntar uma boa exibição", finalizou.