Emanuel Ferro: «O Sporting controlou todo o jogo. A equipa esteve segura e solidária»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, mostrou-se satisfeito com a exibição dos leões este domingo na vitória frente ao Boavista, por 2-0.





"Foi um jogo bem conseguido. O Boavista é uma boa equipa, com ideia de jogo clara. Marcámos dois golos na 1.ª parte e controlámos todo o jogo", afirmou no final da partida disputada em Alvalade."A questão defensiva é essencial. A equipa esteve segura e solidária. É importante todos contribuirem à sua maneira. Só com um contributo coletivo é que conseguimos chegar a bom porto", disse, considerando porém que "poderiam ter rematado mais".