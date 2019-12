Emanuel Ferro: «Onze de amanhã não será de segunda linha»

Apesar das várias ausências, umas por opção (Mathieu e Vietto) e outras por castigo (Bruno Fernandes), Emanuel Ferro garante que o Sporting irá apresentar um onze forte na quinta-feira, na Áustria, diante do LASK Linz. Os leões, já apurados para os 16 avos da Liga Europa, precisam apenas de um empate para garantir o primeiro lugar.





Na conferência, o adjunto de Silas sublinhou que mesmo sem alguns craques a equipa terá de render em campo."Não esperamos um adversário acomodado nem um Sporting acomodado. Um Sporting ambicioso, a crescer, a mostrar cada vez mais a qualidade de jogo que pretende e a ideia de organização tática, com o objetivo de ganhar cada jogo. O LASK virá com a mesma intenção.""Este jogo serve em primeiro lugar para o Sporting procurar a vitória, é a intenção única, a forma como gerimos isso depende de diversos fatores, mas o onze de amanha não será de segunda linha, será o melhor que serve o propósito do jogo de amanhã. Quanto ao mercado, ainda temos muito para viver, estamos focados no jogo de amanhã, mesmo já apurados, cada jogo é uma oportunidade única para nos afirmarmos e engrandecer a participação do clube nas competições internacionais.""Uma lista de convocados surge sempre como sequência de diversas situações, algumas previstas há algum tempo, outras surgem com o trabalho diário da equipa. Procuramos ser coerentes e servir melhor a gestão da equipa, com o propósito de ganhar. Isso tem tem de estar sempre presente, o Sporting não pode entrar com outra ideia, a pensar que tem o apuramento garantido.""Naturalmente será um jogo sem o Bruno e entraremos com 11 jogadores e um coletivo muito forte. Todos sabemos a importância do Bruno no nosso jogo, mas é um trabalho inserido no coletivo da equipa. Dá contributo individual, mas nunca é superior à nossa força coletiva. Volume ofensivo queremos sempre em cada jogo. Por vezes conseguimos fazer de forma mais capaz e assertiva, amanhã o adversário é diferente, mas queremos é ser fiéis à nossa ideia de jogo. As situações de jogo ditarão a nossa capacidade de resposta.""Temos de fazer uma abordagem parecida, a questão do coletivo é fundamental. Cada jogador tem um papel importante. O Bruno... sabemos o destaque que tem, não estará presente, é uma figura importante como capitão, mas não é a única referência. Temos muita riqueza nisso, com jogadores mais jovens, que estão cá há mais tempo, outros com mais experiência. A riqueza disso é levarem a equipa para uma boa qualidade de jogo. Isso tem de acontecer com o Bruno ou sem o Bruno.""Os três jogadores estão na lista de convocados. Não vou avançar com referência ao onze. Podem ter essa hipótese, mas não posso confirmar já hoje"