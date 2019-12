Emanuel Ferro: «Os jogos ganham-se ao longo da semana»

Emanuel Ferro garantiu que o triunfo (2-0) do Sporting frente ao Gil Vicente foi justo. "Claramente merecemos ganhar. Não fizemos uma primeira parte tão bem conseguida como a segunda. Fomos criando algumas oportunidades na primeira parte, controlámos os contra-ataques do Gil Vicente. Fizemos alguns ajustes na Segunda parte. Os jogadores tiveram sempre muita vontade. Surgiram os golos e acabámos por conseguir a vitória", disse o treinador adjunto dos leões na 'flash interview', olhando já para a última jornada do Grupo C da Taça da Liga.





"Fizemos o que tínhamos que fazer. Na próxima jornada temos que fazer o nosso papel. Depois esperar pelas contas. Mas primeiro temos que pensar no que temos que fazer", afirmou, abordando ainda as opções para este encontro. "A equipa técnica procura sempre apresentar soluções para ganhar. Achámos que este era o onze ideal. Contam estes onze, contam os três que entraram. Contariam também os outros que não entraram. Toda a gente conta. Os jogos não se ganham só no próprio dia, os jogos ganham-se ao longo da semana. Todos juntos a trabalhar para o mesmo, para que no dia do jogo consigamos dar a melhor resposta"