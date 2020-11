Emanuel Ferro: «Primeiro lugar? Vencemos o jogo e não significa mais do que isso»

Emanuel Ferro estava naturalmente muito satisfeito com a exibição do Sporting após a goleada por 4-0 sobre o Tondela.





" Hoje foi o mérito de uma equipa que trabalhou bastante, com jogadores que estiveram exemplares, tanto ofensivamente como defensivamente. A agressividade durante todo o jogo, a coesão, sempre associados à nossa ideia para contrariar a iniciativa do adversário. Atacámos sempre, com muita gente, um trabalho fantástico dos jogadores e uma vitória que nos fica muito bem", começou por explicar à Sport TV.O treinador-adjunto do Sporting sublinhou o papel dos jogadores leoninos."É um jogo de forças. O Tondela veio cá com o mérito de ser uma equipa com crença ofensiva e isso é relevante na casa de um rival com dimensão diferente. Mas nós assumimos o jogo como queríamos e nunca abdicámos de controlar o jogo. Entrámos também na segunda parte, como na primeira, com o mesmo ímpeto. O Tondela conseguiu algo a espaços mas reagimos sempre bem. A concretização dos golos resulta da ambição dos jogadores", explicou.O Sporting é agora, à condição, líder do campeonato, mas Emanuel Ferro coloca água na fervura."O primeiro lugar significa apenas que terminou um jogo onde fomos competentes, onde os jogadores fizeram tudo para ganhar e isso é o que tem de acontecer sempre. Não significa mais do que isso. Ganhámos e estamos conscientes que o trabalho que fazemos durante a semana é decisivo para o que fizemos aqui. O campeonato está a começar, nós estamos a crescer, este jogo está arrumado. Temos de analisar e corrigir algumas coisas que não fizemos tão bem. Agora é descansar e preparar já o próximo jogo", concluiu.