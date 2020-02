Emanuel Ferro: «Queremos fazer golos em casa»

O Sporting quer fazer boa figura na Europa, sabe que vai defrontar amanhã (17h55) uma equipa que não perde um jogo desde setembro, mas a jogar em Alvalade Emanuel Ferro, adjunto de Jorge Silas, acredita que a formação leonina vai conseguir dar uma boa resposta, até porque está ciente da importância de marcar golos em casa. Basaksehir é um conjunto "que tem jogadores com experiência em competições internacionais", mas Ferro garante que a principal arma dos leões reside no coletivo.





"A equipa que entrar amanhã será competitiva, há a ambição para conquistarmos um bom resultado. Em relação à comparação com o 11 do último jogo, cada jogo é um jogo, a competição é diferente, não vou divulgar se há alterações, mas temos um plantel rico em jogadores jovens e com experiência, o que nos dá versatilidade.""Imaginemos que o cenário em relação às competições nacionais era diferente. A responsabilidade não seria diferente. Olhamos para esta competição de forma competitiva, são jogos com grandes cenários, equipas muito competitivas, para os quais clubes como o Sporting têm de estar preparados para terem um grande desempenho. A nossa qualidade vai ser de acordo com os pergaminhos do clube nas competições europeias.""O Sporting tem de se preocupar com o seu processo, com a procura do seu resultado. Sendo a 1.ª mão de uma fase a eliminar, jogando em casa podemos tirar o máximo partido disso. Acreditamos que o público vai apoiar-nos.""A equipa técnica e todo o plantel faz o trabalho específico para cada jogo, nunca perdendo o foco do que são os nossos processos, bem como as mais valias e fraquezas do adversário. Vamos encontrar um adversário que tem jogadores com experiência em competições internacionais, que podem definir momentos do jogo, mas nós também temos jogadores com muita valia.""Não vejo que a mudança do sistema tático tenha tido a ver com a ausência do Mathieu. Acho que as decisões são tomadas pelas características do jogo que vamos encontrar. Temos usado sistemas táticos por diversas razões, amanhã o Mathieu não estará, mas estão outros jogadores.""Vamos entrar com uma equipa competitiva, conscientes que temos de fazer golos e que queremos fazer golos em casa. Quando o Bruno Fernandes jogava outros não jogavam, hoje há jogadores que vão fazer o melhor possível. Temos soluções, falhámos golos por centímetros, já demos provas que podemos criar ocasiões e vamos fazê-lo amanhã.""Assumir que não apresentámos a nossa identidade nos últimos jogos significaria dizer que não estivemos no jogo. São 11 jogadores, mais os que estão prontos para entrar e os outros, que também treinam todos os dias. Amanhã será um jogo diferente, a ambição dos jogadores está muito à flor da pele.""O Acuña está apto e o Vietto também.""Quando entramos num clube como o Sporting todos os dias sentimos uma vontade muito grande em satisfazer os adeptos. E fazêmo-lo sempre. A responsabilidade é enorme. As respostas têm de ser dadas sempre, só assim se constroem grandes jogadores e grandes desempenhos.""Olhando para os jogos de toda a época consigo perceber que toda a equipa se quis assumir como protagonista dela própria. Podemos gastar palavras de elogio ao Bruno, que merece, mas o cariz da equipa sempre foi coletivo. Há jogos em que um ou outro jogador se destaca mais, mas o protagonismo é coletivo e acho que isso nunca faltou. Com um plantel tão rico, acredito que amanhã o protagonista será o coletivo."