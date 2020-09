Emanuel Ferro: «Queremos uma equipa com ambição máxima em todos os jogos»

Emanuel Ferro estava muito satisfeito no final da vitória do Sporting em Paços de Ferreira por 2-0. O técnico-adjunto de Rúben Amorim sublinha a importância de começar com o pé direito.





"Por tudo o que é a importância de um bom começo, o que há a realçar é a estrutura, o grupo de trabalho, que trabalhou muito e fez tudo para estarmos aqui prontos, com as dificuldades inerentes, mas que enfrentámos sempre como coisas que sabíamos que não nos iam tirar a ambição de ganhar. Hoje foi mais um jogo onde tivemos oportunidade de fazer isso. Os jogadores foram os atores principais, com grande resiliência, grande solidariedade. Nem sempre frescos como queríamos, nem sempre capazes de tomar as melhores decisões. No entanto, o jogo acaba por ser muito mais nosso e conseguimos a vitória, que era muito importante para nós. Esta vitória é reflexo do trabalho de todo o grupo. Isso é que faz uma equipa vencedora", começou por explicar, à Sport TV.Emanuel Ferro diz que o Sporting não geriu na segunda parte, mas sim ajustou-se ao que pedia o jogo."O plano de jogo era procurar a vitória. Há que enaltecer a equipa do P. Ferreira, que joga bem, sabe o que quer. Ganhou primeiras bolas, segundas bolas. Conseguiu ter posse e criou-nos dificuldades. No entanto, com o segundo golo, não foi gerir mas percebemos que tínhamos de fazer coisas diferentes quando o Paços estava a ter mais bola. Acabámos por ter mais posse e isso foi muito importante para nós. Tirámos a iniciativa ao adversário. Foi uma gestão, mas pelo que foi o jogo", afirmou.Os leões já olham agora para o jogo com o LASK Linz, na quinta-feira, no playoff de acesso à Liga Europa."Entramos em cada jogo para ganhar. Hoje foi asism, marcámos dois golos. O próximo jogo vai ser diferente, é a eliminar. O que queremos é que a equipa ganhe estofo de entrar em campo com ambição máxima, respeitando a nossa ideia de jogo, sermos solidários. Sempre com este espírito de fazer tudo entre todos", destacou Emanuel Ferro, que revelou ainda não conhecer qualquer data para o regresso de Rúben Amorim ao banco do Sporting.