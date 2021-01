Emanuel Ferro: «Resposta dos jogadores foi fantástica»

Emanuel Ferro mostrou-se satisfeito depois do triunfo do Sporting sobre o Nacional (2-0), um jogo disputado na Madeira sob condições climatéricas muito difíceis. O treinador-adjunto dos leões elogiou a atitude dos seus jogadores.





"Foi um encontro em que jogámos contra condições muito adversas e um adversário que quis responder a essas condições. Os jogadores foram extraordinários, a atitude foi inexcedível, com cada um a dar o máximo de si. Depois de todo o enquadramento que este jogo teve, a viagem, o adiamento e tudo mais, a resposta deles foi fantástica. Conseguimos criar situações de golo, as condições não o permitiam, mas mostrámos uma união e uma solidariedade que foram inexcedíveis.""Sabíamos que podíamos encontrar algo como o que aconteceu hoje, os jogadores integraram o que se exigia em termos de espírito e desafio que o jogo iria impor. Conseguimos manter uma atitude forte durante todo o jogo e controlar iniciativa do Nacional. Fica essa intensidade, a união de todos, percebendo que teríamos de fazer tudo e mais alguma coisa para ganhar o mesmo de sempre, três pontos.""Podemos destacar individualmente todos os jogadores, não se trata de algo individual, cada um deles deu o máximo para uma resposta coletiva muito forte."