Emanuel Ferro recusa comentar arbitragem e defende: «Resultado é mais do que merecido»

O Sporting garantiu a vitória (1-0) sobre o Farense através de um penálti polémico nos minutos finais e, após a partida, o treinador-adjunto dos leões, Emanuel Ferro, não quis comentar a decisão do árbitro André Narciso.





O penálti que deu a vitória ao Sporting sobre o Farense

"Não vou comentar a decisão do árbitro. Vi o Feddal caído no chão com queixas na face. O árbitro decidiu assim, mas o que fica é o resultado que é mais do que merecido e fizemos mais do que o suficiente para isso", afirmou o técnico do Sporting.Sobre o triunfo, Emanuel Ferro disse ser uma "vitória muito bem conseguida, muito merecida, fruto do trabalho no jogo". "Sem dar chance ao Farense de ter iniciativa. Os jogadores estiveram muito bem, houve alguma dificuldade com o posicionamento do Farense, numa ou outra situação menos inspirados, mas uma vitória muito merecida", justificou, alegando que essa desinspiração em alguns momentos se deveu à boa organização da equipa algarvia. "Defrontámos um adversário com linhas baixas, muito juntas e a dar pouco espaço nos corredores. Acabámos por não conseguir entrar como queríamos, mas as oportunidades foram mais do que suficientes", considerou Emanuel Ferro.Confrontado com o simbolismo de o Sporting passar o Natal na liderança da liga, o braço-direito de Rúben Amorim não quis entrar em euforias. "O simbolismo é o de estarmos na frente, com mais uma vitória que conseguimos. Temos de pensar que foi um jogo em que sentimos alguma dificuldade e trabalhar mais e mais. Festejar o Natal, sim, mas trabalhar para tentar fazer o melhor possível no próximo jogo", concluiu.