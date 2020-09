Emanuel Ferro: «Rúben Amorim esteve sempre presente»

Emanuel Ferro desvalorizou esta quarta-feira a ausência física de Rúben Amorim na preparação do Sporting para o jogo da Liga Europa com o Aberdeen, depois de o técnico ter testado positivo à Covid-19. Apesar de ter sido uma semana atípica, Ferro garante que os leões estão "bem preparados" para enfrentar o Aberdeen.





"Todos os jogos têm uma especificidade muito própria. Ninguém está preparado para isto, não há rotina para estas circunstâncias. É algo que temos de perceber que pode surgir. A resposta de toda a estrutura é de enaltecer, pronta e extraordinária, para que o nosso trabalho permitisse ter o melhor desempenho. Isso dá garantias e fortalece o nosso espírito. Não tivemos presente o líder da equipa técnica, é algo que faz diferença, mas as novas tecnologias permitem minimizar impacto disso. O Rúben esteve sempre presente. Tentámos preparar da melhor forma a equipa, temos a certeza que estaremos bem preparados para amanhã", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira (20 horas) em Alvalade.Sem Amorim no banco de suplentes, o Emanuel Ferro recusa qualquer responsabilidade acrescida. "A responsabilidade é sempre máxima no Sporting, seja minha ou de outro membro do staff ou jogador. Deve ser encarada dando o melhor. É isso que vai acontecer amanha, não será diferente. O nosso líder técnico não vai estar no banco mas vamos tentar minimizar isso da melhor forma. O que faz o jogo da equipa são os jogadores", justificou."O dia-a-dia dos clubes é gerir jogadores nos treinos e na competição. A Exigência da competição, com dois jogos por semana, já por si exige grande intensidade. Vários casos seguidos é algo que não é habitual. Mas cumprindo os protocolos, as orientações da DGS e do departamento medico, fomos ajustando e vendo o que era possível fazer. Temos o grupo de trabalho pronto para o jogo"."Vem à procura de um resultado para passar. Sabe que temos o mesmo objetivo e que não há espaço para gerir. Esperamos que se possa apresentar de várias maneiras, beneficia de estabilidade a nível técnico já há algumas épocas. Queremos assumir o jogo, impor a nossa ideia e procurar um bom desempenho. Trabalhámos para estar preparados, estamos muito convictos do trabalho que fizemos na pré-época e para este jogo, que vamos ter oportunidade para amanhã fazer um bom jogo".