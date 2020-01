Emanuel Ferro: «Sabíamos que o jogo não seria diferente mesmo que estivessem todos os jogadores»

O Sporting venceu (1-3) o V. Setúbal, na deslocação ao Estádio do Bonfim, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS.

Num encontro em que a equipa sadina encontrava-se com várias alterações no ‘onze’, graças ao vírus que assolou o plantel, os leões tiveram de suar para conseguir arrancar os três pontos.

No final da partida, Emanuel Ferro, treinador adjunto dos leões, minimizou a situação clínica do V. Setúbal, atirando que a equipa estava preparada para jogar "mesmo que estivessem todos os jogadores [dos sadinos] disponíveis".

"O jogo começou e tudo o que está à volta passa a desinteressar. Vi os jogadores muito interessados em procurar a vitória. Foi uma vitória difícil, muito também porque os jogadores do V. Setúbal deram uma boa réplica, principalmente na 2.ª parte. Podíamos ter aumentado a vantagem no início da 2.ª parte, mas depois o Vitória acreditou e conseguiu reduzir. É uma equipa com posse e com qualidade. Depois, com o golo deu mais crença ao adversário", afirmou Emanuel Ferro.

Como se preparam os jogadores para um jogo com este contexto?

"Temos que trabalhar sobre aquilo que conhecemos e conhecendo o V. Setúbal, também associado à forma como pensa o seu treinador, sabíamos que o jogo não seria diferente mesmo que estivessem todos os jogadores disponíveis. É necessário perceber que isto foi um jogo altíssimo de Portugal, entre dois clubes históricos."

"São contingências normais daquilo que é o decorrer de uma equipa, naturalmente que recebemos o cartão do Sebastián mas há outros jogadores no plantel que podem jogar", finalizou.