Emanuel Ferro: «Se ganhássemos o jogo não ficaria nada mal»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, diz que a falta de eficácia acabou por ser determinante na derrotano terreno do Tondela."Foi um jogo onde conseguimos impor o nosso jogo, sobretudo na segunda parte. Criámos ocasiões de golo suficientes para marcar. Com um pouco mais de eficácia conseguiríamos ter marcado. Acabamos por sofrer de bola parada numa situação que temos de melhorar, já sofremos assim no último jogo. São momentos fundamentais que ditam o sucessos ou insucesso do jogo. Estamos convictos do trabalho que fizemos e mostramos algumas melhorias neste jogo", sublinhou aos microfones da Sport TV.Se ganhássemos o jogo não ficaria nada mal. Mas quem não marca coloca-se em risco e sofremos com isso. Trabalhámos bastante para conseguir um resultado diferente, mas não aconteceu. Agora é olhar para o que fizemos bem e corrigir o que não fizemos. O nosso processo de jogo está a dar-nos uma melhoria da qualidade de jogo e é isso que procuramos. Quinta-feira queremos já mostrar isso na Liga Europa", concluiu.