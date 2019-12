Emanuel Ferro: «Segundo golo do Gil Vicente acabou por abalar-nos»

Emanuel Ferro considera que o Sporting acabou por acusar em demasia o segundo golo do Gil Vicente, na derrota por 3-1 em Barcelos. À Sport TV, o adjunto leonino admite que a equipa esteve abaixo do que se exigia."Fizemos uma primeira parte em que tivemos o jogo controlado, sofremos o golo numa situação inadvertida mas depois empatámos. Esperávamos fazer mais golos e ter mais domínio na 2.ª parte mas isso não aconteceu e o segundo golo acabou por abalar-nos. Terceiro golo é consequência de estarmos desequilibrados no tudo por tudo.""Quando uma equipa faz as coisas melhor a outra faz menos bem. Não fomos capazes de ultrapassar os problemas na 2.ª parte e houve alguma falta de discernimento. Não era o jogo que queríamos. É trabalhar de forma igual, em jogos que serão difíceis.""Ficou de fora pela mesma situação que o fez ficar fora no último jogo, não estava disponível em termos físicos."