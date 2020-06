Emanuel Ferro: «Sentimos o crescimento da equipa e esperamos que se mantenha»

O Sporting somou mais três pontos esta noite em Alvalade, diante do Tondela, e Emanuel Ferro, treinador adjunto de Rúben Amorim congratulou-se com a atitude da equipa, bem como com a exibição de alguns dos jogadores mais jovens.





"A exibição é bem conseguida no seu todo. Na primeira parte tivemos mais posse, mais domínio; na segunda o adversário estava em desvantagem e dificultou um bocadinho mais, mas fomos mantendo o controlo do jogo. Conseguimos estabilizar, tivemos mais posse, mais bola e criámos situações claras.""Tem qualidades muito específivas, mas temos mais jogadores assim. Conseguimos tirar partido dessas situações [bolas paradas] que são treinadas, ele teve essa felicidade em dois jogos consecutivos, ainda bem para ele e para a equipa.""Esteve bem. Estreou-se como titular, deu o seu contributo, é importante para nós valorizar o crescimento dos jogadores e o trabalho das pessoas que estão na formação. O que hoje fica é o coletivo, a estabilidade da equipa, a coerência e a consciência do que tínhamos de fazer.""A nossa ideia é sempre a mesma: jogar para ganhar e para proporcionar bons espetáculos. Quando não é possível temos de estar preparados para isso, é preciso defender bem. Mas sentimos esse crescimento, esperamos que se mantenha e acreditamos muito no que estamos a fazer."