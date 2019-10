Emanuel Ferro: «Seria um erro dar prioridade a uma competição ou outra em outubro»

Emanuel Ferro, adjunto de Silas, reconheceu que o "espírito da equipa melhorou" com a vitória frente ao Aves na última segunda-feira e mostrou confiança num bom resultado frente ao Lask Linz, quinta-feira para a Liga Europa (20 horas em Alvalade)."Acreditamos muito as nossas ideias e jogadores e acreditamos que vamos ser melhores que o Lask Linz", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.Emanuel Ferro considerou que ainda é cedo para fazer contas."Estamos em outubro e ainda há muitos jogos, a ambição do Sporting é ganhar todos os jogos. No final veremos. Queremos ser competitivos em todas as competições. O plantel é capaz, tem muita qualidade e numa fase tão precoce da época seria um erro dar prioridade a uma competição ou outra", disse.O adjunto de Silas afirmou compreender a "exigência" dos adeptos e reforçou: "Esperamos que o público queira o mesmo que nós: mais e melhor. Essa é a ambição de um clube como o Sporting, dos jogadores, da equipa técnica e de toda a estrutura. A exigência é normal. Acreditamos que aquilo que vai acontecer no futuro vá ser melhor e, sendo melhor, acreditamos que os adeptos vão estar com um espírito positivo nesse apoio à equipa"."Queremos ter um futebol cada vez mais atrativo e dominante, não sofrer golos dá-nos mais possibilidades de estar mais perto da vitória", continuou, lembrando que há que consolidar processos."Estivemos seis dias com a equipa, as mudanças para o Aves foram específicas para este jogo e para quinta-feira serão muito poucas as alterações", revelou recusando-se a dizer como é que a nova equipa técnica do Sporting olha para Pedro Mendes. "Os que vão ser escolhidos amanhã são aqueles que consideramos que podem ter o melhor desempenho, concluiu.