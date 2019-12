Emanuel Ferro: «Temos a consciência de que os jogadores deram tudo»

O Sportingna deslocação ao terreno do LASK Linz, na última jornada do grupo B da Liga Europa, encontro que 'relegou' a equipa leonina para a 2.ª posição do grupo, atrás dos austríacos.No final do encontro, Emanuel Ferro, treinador-adjunto dos leões, afirmou que a expulsão de Renan Ribeiro "condicionou" aquela que era a estratégia para o encontro com os austríacos, mas mostrou-se satisfeito pela prestação dos jogadores dentro de campo.

"A estratégia foi aquela que conseguimos impor em alguns momentos, após um inicio muito forte do adversário. Com posse de bola, saídas rápidas, mas tivemos dificuldade. O LASK foi uma equipa agressiva, mas depois a expulsão complicou um bocado", afirmou o técnico, em declarações à SIC Notícias.

"Não, nós temos a consciência de que os jogadores que estiveram deram tudo. A equipa há dias em que consegue impor melhor o seu jogo, há dias em que não consegue. As nossas opções hoje foram estas, temos a consciência das decisões que tomamos e essas foram as melhores decisões, o resultado não foi o melhor. Perdemos o primeiro lugar, mas estamos apurados para a próxima fase, o que representa uma fase de grupos muito bem conseguida da nossa parte. Conseguimos também fazer descansar alguns jogadores devido à grande densidade competitiva. Estes jogadores estavam altamente preparados para este jogo."

"Nós entramos como o melhor jogo para ganhar, disso não há dúvida"

Ausência de Bruno Fernandes

"Toda a gente sabe da importância do Bruno Fernandes. Ajudaria, se cá estivesse, como ajudaram os que cá estiveram. Aproveitou para descansar", finalizou.