Emanuel Ferro: «Temos um plantel no qual confiamos»

Emanuel Ferro fez a antevisão do jogo com o Marítimo para a Taça de Portugal, marcado para segunda-feira às 21h15.





Emanuel Ferro - Estamos conscientes da tarefa muito difícil que vamos ter amanhã. Sabemos que é um jogo a eliminar, e o último encontro foi já 'arrumado', digamos assim. É o espírito com que entramos em cada jogo sabendo que é uma realidade diferente, um momento competitivo muito específico, e é dessa forma que vamos encarar o jogo, com as nossas armas e, naturalmente, tendo em conta aquilo que é o advsersário.Emanuel Ferro - Procuramos focar-nos no essencial. Naturalmente sabemos que esta não é a nossa rotina, mas procurámos criar aqui as melhores condições, toda a estrutura trabalhou nesse sentido, e todos estamos conscientes da tarefa que temos de realizar. Amanhã temos um jogo muito importante para nós numa competição que já assumimos que queremos vencer. Estamos muito focados neste jogo e fizemos todos os ajustes.Emanuel Ferro - Sabemos que a resposta dos jogadores na última partida foi muito boa, mas também sabemos que temos um plantel no qual confiamos. Temos um grupo largo de jogadores que nos tem dado sempre a melhor resposta, e é nisso que nos baseamos na preparação do jogo que vamos encarar com a maior ambição e com vontade de ultrapassar este desafio.Emanuel Ferro - Já disse que as condições não são as ideais. Nós olhamos para casa jogador de forma individualizada, não só para esses três mas para todos como fazemos sempre, e conseguimos fazê-lo aqui também. A estrutura conseguiu montar uma logística que nos permitiu dar resposta às necessidades de cada um dos jogadores, e vamos ter toda a gente preparada para o jogo.Emanuel Ferro - Sabemos que isso pode acontecer, mas como disse confiamos num plantel que é largo, e cada jogador entrando de início ou depois tem dado sempre a melhor resposta. É nisso que nos focamos para lançar amanhã o onze que consideramos o melhor para ultrapassar o Marítimo.Emanuel Ferro - Estamos muito focados no jogo de amanha e arrumámos tudo o que foi a realidade do último jogo frente ao Nacional. Agora estamos focados em ter a mesma competência frente ao um adversário completamente diferente numa competição diferente, e isso só pode ser feito estando concentrado em todos os fatores que rodeiam este jogo. Conseguimos treinar e recuperar, e é isso que nos interessa para o jogo de amanhã, e vamos entrar sempre com a mesma capacidade, a mesma ambição e a mesma solidariedade entre todos. É assim que tem sido a nossa equipa, e amanhã não vai deixar de ser.Emanuel Ferro - Já disse que não foram as condições ideais mas foram as condições que a estrutura conseguiu criar e deu uma resposta muito boa. O nosso habitat de treino é a Academia e tivemos que simular aqui um conjunto de condições que nos permitissem trabalhar da nossa forma, quer no terreno quer em toda a logística à volta. para os jogadores se apresentarem no jogo de amanhã, e é isso que interessa. Isso foi conseguido mesmo sabendo que o enquadramento era diferente, todos nos sentimos ambientados, e há fatores mais importantes que nos movem para o jogo onde vamos procurar a vitória, como sempre.Emanuel Ferro - Como disse há pouco nós confiamos em todos os jogadores, e isso tem sido provado com a utilização de diversos jogadores. Amanhã os que entrarem constituirão o onze que consideramos mais forte para defrontar o Marítimo.Emanuel Ferro - Ao longo desta época já tivemos diversos desafios relativos à utilização dos jogadores. É verdade que é um mês com muito maior densidade competitiva, e nós temos consciência disso há muito tempo. Nós temos trabalhado para conseguir dar a melhor resposta em todos os jogos que tivemos e vamos ter ainda. A mensagem é a mesma, está toda a gente consciente disso, trabalhamos individualmente cada jogador para que cada um deles se apresente mais capaz. Se queremos ser uma equipa ambiciosa e vencedora temos que participar em muitos jogos, e isso é um motivo de superação de cada jogar. Em relação à especificidade de um jogo a eliminar pede que nós consigamos estar preparados para essa possibilidade. É preparação específica que fazemos para cada um dos jogos, e este tem essa nuance...Fizemo-lo da forma que consideramos que os jogadores se sentiram mais confortáveis e mais capazes para dar resposta a isso.Emanuel Ferro - A equipa mudou um pouco, e temos de olhar para a equipa que é agora. O Marítimo perdeu o último jogo, mas vinha de uma sequência com resultados muito positivos. É uma equipa que tem mostrado muita ambição e uma grande solidariedade entre os seus jogadores. Mostram uma grande vontade de vencer e de discutir os jogos até ao fim, com agressividade e atrevimento. Eles são muito ofensivos, e isso para nós só traz-nos um acréscimo de responsabilidade para fazermos um bom jogo diante de um bom adversário. É isso que procuramos sempre, e a olhar de uma forma específica para o adversário sem perder da ideia o nosso processo. Sabemos que o adversário vai querer muito, mas nós também vamos querer muito, e estaremos sempre por cima disso.Emanuel Ferro - Temos é que olhar como nós olhamos, e a mensagem é sempre a mesma: Pensar no próximo jogo que é frente ao Marítimo, na Taça de Portugal. Isso tem-nos permitido estar muito focados na nossa tarefa, e já assumimos a nossa ambição em querer vencer este troféu. Não nos vamos desviar do nosso foco que é estar preparados para o jogo de amanhã.