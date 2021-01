Emanuel Ferro: «Sporting foi a mesma equipa que tem sido até aqui»

O Sporting sofreu esta segunda-feira a primeira derrota nas competições internas ao perder (0-2) nos Barreiros, frente ao Marítimo, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.





O resumo do Marítimo-Sporting: golos, casos e outros lances O resumo do Marítimo-Sporting: golos, casos e outros lances

Emanuel Ferro: «Acaba por ser um pouco ingrato» Emanuel Ferro: «Acaba por ser um pouco ingrato»

A carregar o vídeo ...

No final da partida, Emanuel Ferro analisou a exibição da sua equipa, afirmando que o compromisso dos jogadores manteve-se fiel àquela que tem sido a imagem de marca do Sporting esta temporada."[Resultado] Acaba por ser um pouco ingrato. Procurámos fazer o nosso jogo. Os jogadores do Marítimo fizeram os deles, acabaram por fazer dois golos. Não tenho nada a apontar à atitude da equipa, da forma que os jogadores tentaram encontrar soluções para encontrar os caminhos para a baliza adversária e disputar a eliminatória", começou por dizer o técnico leonino, em declarações na conferência de imprensa."O impacto é a nossa eliminação, só isso. Todos os jogadores que entraram no início são do nosso plantel, têm jogado e são todos importantes. São jogadores que são nossos, que têm jogado e contribuído para a equipa. Durante a primeira parte tivemos oportunidades muito claras, o Marítimo não fez mais do que aquilo que pretendia.""A nossa responsabilidade é igual, que é fechar este jogo, analisá-lo e preparar já o próximo jogo para a Liga, com o Rio Ave. O nosso compromisso é preparar o próximo jogo, com tem sido até agora. Não sei o que significa essa juventude dentro do que tem sido a resposta da equipa. O Sporting foi a mesma equipa que tem sido até aqui, contra um adversário que esteve muito bem e que reduziu os espaços. Na segunda parte, um golo em contra-ataque e uma bola parada acabaram por definir o jogo.""Eu vi os nossos jogadores com a mesma intensidade, o Palhinha com a mesma intensidade a ir buscar bolas de cabeça, a recuperar. Toda a equipa esteve com muita intensidade. Preparamos a equipa para este jogo, agora é recuperar os jogadores que jogaram e preparar já o próximo contra o Rio Ave", terminou.