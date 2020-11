Emanuel Ferro: «Vantagem sobre os rivais? Só estamos focados no nosso trabalho»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, acredita que os leões foram justos vencedores frente ao Moreirense.





"Em relação ao jogo, uma vitória bem conseguida. Entrámos fortes, acabámos por sofrer um golo, mas a reação da equipa foi muito boa. Sempre capacitada para atacar e manter o equilíbrio ofensivo. Foi isso que aconteceu durante o jogo. O primeiro golo aconteceu naturalmente, em resposta ao golo do adversário. Estabilizámos o nosso jogo e fomos criando ocasiões. Em um ou outro detalhe não fomos competentes, mas o domínio foi completo", sublinhou à Sport TV.Emanuel Ferro reconhece que o Sporting passou por algumas dificuldades."Não teve a ver com os jogadores, teve a ver com o adversário estar sempre atrás da linha da bola. Na decisão final e no momento da criação tivemos um pouco pressa a mais e falhámos um ou outro detalhe. Mas, no geral, fomos mais vezes competentes que incompetentes e isso revelou-se nas ocasiões que criámos e nos dois golos marcados", afirmou.O treinador não quis individualizar o grande momento de Pedro Gonçalves, mas deixou elogios a Sporar."O que vimos aqui foi uma equipa que tem grande disponibilidade, em que cada jogador acaba por beneficiar do suporte colectivo do grupo, como o Pedro Gonçalves. O Sporar, o trabalho dele não é só finalizar. Obviamente que é ponta de lança, e marcando golos será mais feliz, mas o que importante é o trabalho colectivo, que passa por defender, pressionar. Sporar foi muito competente", destacou.Sobre a luta pelo título, o mesmo discurso: jogo a jogo."Este Sporting pode prometer descansar esta noite, recuperar amanhã, e trabalhar uma semana para o próximo jogo, que vai ser muito difícil. Estamos focados no nosso trabalho e é nisso que estamos crentes", disse Emanuel Ferro que deixou ainda uma nota de pesar para com Vítor Oliveira."Queria deixar os meus profundos pêsames à família do mister Vítor Oliveira", concluiu.