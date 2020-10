Emanuel Ferro: «Vencemos com mérito, com solidariedade e resiliência»

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, sublinhou a atitude da equipa na vitória sobre o Portimonense por 2-0.





"Quisemos procurar a vitória logo desde o início. Tivemos a felicidade e o mérito de conseguir concretizar aquelas duas situações que criámos para finalizar com golo. Isso deu um conforto à equipa, mas não nos tirou a ambição de procurar mais. Foi importante para nós. Conseguimos gerir o jogo, com muita solidariedade e resiliência, com um grande espírito de grupo. Fica-nos muito bem a forma como jogámos, independentemente de não termos sido tão competentes em alguns momentos, em relação à posse. Mas vencemos com mérito", sublinhou, à Sport TV.Emanuel Ferro garante que os jogadores mudaram rapidamente o chip em relação à eliminação da Liga Europa, com o LASK, na quinta-feira."Virámos o nosso foco para este jogo. Queríamos ganhar. Os jogadores estão habituados à mudança de competição e para nós foi fazer a recuperação. Não é fácil fazer tantos jogos em tantos dias, depois de um período conturbado, com vários jogadores de fora. Tudo isso congregado criou-nos algumas dificuldades e notou-se neste jogo. Contudo, quando não se está totalmente bem em termos físicos, consegue-se de outra forma. Com solidariedade e entreajuda. Pensar que a seguir vai ser melhor. O Portimonense fez um bom jogo. Tem jogadores fisicamente muito fortes, que ganham muitas bolas aéreas junto da nossa linha defensiva. Procuram também bolas nas costas, mas conseguimos adaptar-nos. A nossa pressão funcionou. Faz parte do jogo, da estratégia. Nem sempre conseguimos o controlo total do jogo, mas isso também é mérito do adversário", concluiu.