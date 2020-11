Emanuel Ferro: «Vencer o Sacavenense é o primeiro passo para chegarmos ao Jamor»

Emanuel Ferro foi este domingo a voz da ambição do Sporting na Taça de Portugal. Os leões defrontam amanhã o Sacavense, no Jamor, determinados a ganhar, mas respeitando sempre o adversário, ou não fosse esta uma prova pródiga em surpresas. O adjunto de Rúben Amorim garante que o Sporting vai estar à altura do desafio.





"Olhamos para esta competição com ambição. É uma prova em que cada eliminatória nos obriga a ter um enorme respeito pelos adversários, sabemos que podem acontecer surpresas. Queremos entrar com ambição e rigor, nós vamos respeitar o Sacavenense. Estaremos à altura do desafio. Há uma grande ambição de estar na final e vencer.""Vai ser feita uma gestão, como acontece em todos os jogos. Cada jogo tem uma história e este vem a seguir a uma paragem para as seleções. Poderá haver uma ou outra mudança, mas pensamos em assumir este jogo com grande responsabilidade, eliminando qualquer imagem de facilitismo. A ideia é fazer o melhor jogo e crescer mais um pouco, respeitando o adversário, que vem com a intenção de demonstrar a sua paixão. Há um nível diferente, mas esta é uma competição onde a paixão pode fazer a diferença.""A nossa equipa é constituída por jovens jogadores e essa rotação não significa nada mais do que utilizar jogadores do plantel. O Quaresma na época passada teve várias oportunidades, mas este ano ainda não aconteceu. Temos um plantel disponível com jogadores de caraterísticas diferentes. Queremos fazer uma gestão de chegar a um jogo a eliminar, respeitando a competição e o adversário, tendo em conta um conjunto de condicionantes. Não há uma gestão no sentido de rodar os jogadores só por rodar.""Chegou mais tarde mas tem participado nos jogos. Tivemos a consciência de que precisaria de um estímulo, o que tem acontecido. Procurámos criar condições para num momento competitivo ter a equipa na melhor condição possível."A responsabilidade é de entrega no jogo, com ambição e vontade grande de ganhar, de fazer em cada dia de trabalho o melhor para que isso possa acontecer. Vencer uma competição com tanta tradição é importante, todos os clubes em Portugal têm o sonho de chegar ao Jamor. Nós não abdicamos disso e vencermos o jogo de amanhã será o primeiro passo para isso."