Emanuel Ferro: «Vitória arrancada a ferros mas muito importante para nós»

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, considera que a vitória dos leões esta quinta-feira frente ao Rosenborg, para a Liga Europa, foi um passo muito importante para a confiança dos leões, depois da eliminação na Taça de Portugal."Uma equipa competitiva, um jogo difícil. Conseguimos melhorar muitos aspetos. Foi uma vitória arrancada a ferros mas muito importante para nós", afirmou o adjunto de Silas no final do encontro."Ganhar é sempre importante, jogar bem ou não é para muitos subjetivo. Há coisas a melhorar, mas a matriz de jogo está a ser bem desenvolvida."Quanto à instabilidade que se vive no clube e os lenços brancos mostrados esta quinta-feira, Emanuel Ferro diz: "somos profissionais do jogo e é nisso que queremos estar envolvidos".