Empresário abre as portas à saída de Ristovski do Sporting: «Talvez seja a hora de partir»

Com Pedro Porro a chegar proveniente do Manchester City, a lateral direita do Sporting pode conhecer uma enorme transformação e um dos afetados deverá ser Stefan Ristovski. Apesar de ter sido opção regular com Rúben Amorim e até ter recentemente visto o seu contrato revisto, o macedónio de 28 anos deverá partir para outras paragens, uma possibilidade já falada por Record e que esta sexta-feira foi confirmada pelo empresário Leo Corsi, em declarações ao portal TuttoMercatoWeb.





"Teve três temporadas fantásticas no Sporting e talvez agora seja hora de partir para viver uma nova experiência. Os caminhos devem separar-se também por causa do treinador, com quem tem sempre jogado, mas que agora está à procura de um elemento mais ofensivo. Ele tem interesse em Itália e também na Bundesliga", declarou o empresário do jogador macedónio, que ao serviço dos leões, em três temporadas, totalizou 82 encontros.