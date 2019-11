Empresário admite interesse do Flamengo em Wendel e adianta prazo para definir futuro

Moisés dos Santos, tio e empresário de Wendel, admitiu o interesse do Flamengo no jogador do Sporting em declarações ao Globoesporte."Não podemos falar muito sobre coisas que ainda precisam ser conversadas. Mas certamente fatores naturais acabaram aproximando as duas partes: a boa performance no Sporting, a visibilidade de uma seleção olímpica e também o projeto do Flamengo em querer qualificar cada vez mais seu elenco", referiu Moisés dos Santos.O empresário frisou que querem "definir essa situação logo no início da janela europeia, para o Wendel ficar tranquilo"."Saindo ou ficando no Sporting, seu objetivo e foco total está em manter o desempenho e disputar as Olimpíadas do meio do ano que vem", acrescentou, recordando que "existe a admiração do jogador pelo Flamengo e pelo jeito de jogar do Jorge Jesus".