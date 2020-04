Jesé e Bolasie têm um acordo com o Sporting para colocar um ponto final antecipado nos respetivos empréstimos, restando apenas a assinatura de ambos para o anúncio oficial, e o adeus do primeiro foi confirmado pelo seu empresário, Ginés Carvajal.





"Contactaram-me da parte do Sporting e comunicaram-me que o treinador [Rúben Amorim] queria preparar o que resta desta temporada, mas também a próxima com jogadores dos quadros do clube e da formação pelo que os atletas emprestados não entravam nos planos. Disseram-me que o Jesé poderia continuar a treinar com o grupo, mas quiseram comunicar-me que ele não fazia parte dos planos", sublinhou o empresário, à Rádio Renascença, elogiando a forma como os leões anunciaram a decisão: "O Sporting, nesta situação, comportou-se muito bem e disseram-me também que o Jesé foi sempre extraordinário e exemplar. Ele continua em Lisboa, em recolhimento obrigatório. Mas não sei o que vai acontecer a breve-prazo".Contudo, Carvajal acredita que foram dadas poucas oportunidades ao jogador cedido pelo PSG: "Jesé é um jogador de grande nível, Mas não o deixaram demonstrar isso mesmo. Não teve continuidade... Não rendeu o que se esperava, mas isso aconteceu porque não lhe foram dados quatro, cinco, seis jogos a titular para adquirir forma e ritmo. O problema foi esse".De resto, além deste ponto, o empresário acrescenta que a troca de Marcel Keizer por Silas também... não ajudou. "Marcel Keizer saiu do Sporting imediatamente após a chegada do Jesé. Ele conhecia perfeitamente o Jesé e assegurou a sua contratação juntamente com o Hugo Viana. Depois, chegou outro treinador [Silas], que até lhe deu algumas oportunidades, mas que acabou por preferir outros jogadores. Não me meto nisso e respeito, mas do meu ponto de vista, gostaria que lhe tivessem dado cinco, seis jogos seguidos", rematou.