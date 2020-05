Empresário de Acuña assume sonho do argentino: «Campeonato italiano é prioritário para ele»

Acuña é um dos jogadores do Sporting com maior mercado e, além do interesse do Inter, já noticiado pelo nosso jornal, a imprensa italiana avança que também a Roma está de olho no lateral/extremo dos leões. Um interesse que pode virar... sonho, tendo em conta as declarações do empresário do argentino, Pablo Del Rio.





"Há muitos clubes interessados no Acuña, com quem estamos a conversar neste momento", frisou o agente, citado pela 'Romanews', reforçando: "Prefiro não revelar nomes. Mas admito que Itália e o campeonato italiano são uma prioritários para ele. Vamos ver como as negociações se desenrolam depois da crise da Covid-19 estar resolvida".A este propósito, recorde-se que o internacional argentino, de 28 anos, tem contrato com o Sporting até 2023 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.