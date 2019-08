Empresário de Bas Dost nega exigências e desmente pedido do holandês para sair do Sporting

O braço-de-ferro entre o Sporting e Bas Dost está para durar. O empresário do jogador, Gunther Nehaus, reagiu ao comunicado do Sporting divulgou esta manhã garantindo que o jogador "queria ficar", mas em julho recebeu uma informação da SAD revelando que o seu salário é incompatível com a situação financeira do clube. O agente ainda acusa o Sporting de "denegrir" o profissionalismo do atleta, como é possível ver no comunicado queaqui publica na íntegra."Estamos surpreendidos com o comunicado tornado público esta manhã, e com todas as restantes informações que têm sido tornadas públicas sobre um processo negocial que se queria discreto e reservado.Desta forma, o Sporting Clube de Portugal SAD denigre o profissionalismo e honestidade com que o seu melhor marcador dos últimos 3 anos sempre representou o clube.O clube informou o jogador, em julho, que este tinha de ser transferido devido a incompatiblidade entre a situação financeira do clube e o salário do jogador. De forma clara, a administração da SAD fez saber ao jogador que este não teria lugar na equipa para o futuro.As alegações de que existiram exigências de última hora da parte do jogador e/ou do seu agente são simplesmente falsas. A administração da SAD foi informada desde o primeiro minuto das condições exigidas pelo jogador para aceitar uma transferência para outro clube.O jogador está magoado com o tratamento de que está a ser alvo publicamente.Deu tudo pelo Sporting, e após o terrível ataque a Alcochete, do qual foi a principal vítima, aceitou voltar ao Sporting Clube de Portugal. Tomou essa decisão após ser contactado pela administração então em funções. O jogador recusou ofertas muito mais lucrativas de outros clubes de topo para continuar de leão ao peito.Bas Dost sempre jogou pelo Sporting de alma e coração. Deseja agora deixar o clube com dignidade, em bons termos, como o fez por merecer durante todo o tempo em que serviu este grande clube.Com os melhores cumprimentos"