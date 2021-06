Empresário de João Mário e o futuro do jogador: «Estamos a tentar fechar negócio»

O futuro de João Mário continua a ser discutido entre Sporting e Inter e o acordo entre as partes pode estar para breve, como Record avança esta quinta-feira. Federico Pastorello, empresário do médio, esteve reunido com os responsáveis dos nerazzurri e à saída da reunião deixou antever o que pode suceder nos próximos dias, em declarações ao 'Calciomercato.it'.





"Estive aqui pelo João Mário, estamos a tentar fechar [negócio] com o Sporting. Vamos ver se dá. Há mais alguns clubes interessados nele, vamos ver nos próximos dias. Queremos agradar o jogador, que ficaria feliz por ficar lá [no Sporting]. Agora vamos ver como correm as coisas nos próximos dias. Estou otimista", vincou Pastorello.O agente foi ainda questionado sobre o futuro de Romelu Lukaku, outro jogador que representa, e foi taxativo. "Ele tem contrato com o Inter, desse ponto de vista está tranquilo. Certamente que está feliz por estar aqui em Milão", atirou.