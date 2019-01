Empresário de jogador do Fátima diz ter proposta do Sporting

O defesa central Wassim Amadi, atualmente ao serviço do Fátima, poderá estar a caminho do Sporting. A revelação foi feita por Mohamed Segueni, empresário do jovem jogador de 18 anos, em declarações à 'France Football', numa curta declaração na qual deixou a garantia de que há outras formações interessadas."Temos uma oferta do Sporting. Estamos a analise, pois temos outras opções em estudo", declarou o agente do jovem defesa, que se mudou no início da temporada para o futebol português, na altura proveniente do Metz. Pelo Fátima, refira-se, Amadi disputou 15 encontros, três deles referentes à Taça de Portugal.