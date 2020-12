Empresário de Pote garante: «Não vamos forçar uma saída precoce»

Jorge Pires, o empresário de Pote, assegura que o jogador não vai sair em janeiro confirmando assim uma informação avançada por Record.





"No caso do Pote, ele está muito contente no Sporting, está mesmo a viver um sonho. Não estamos minimamente preocupados com o mercado e muito menos com o mercado de janeiro. Não vamos forçar uma saída precoce pois isso prejudica a maioria dos jogadores. Ao estar num clube como o Sporting, o foco do Pote tem de ser ganhar títulos pelo Sporting e não pode pensar em outras coisas. Ele está muito focado nisso", afirmou o representante, numa entrevista à Antena 1, onde ainda revelou o estado de espírito do futebolista:"Ele está comprometido com o projeto e agradecido a toda a estrutura do Sporting que apostou nele. A única coisa que o Pote quer é retribuir e ter sucesso. Não ouço o Pote a perguntar sobre o interesse de outros clubes, ele só pensa numa coisa neste momento que é em triunfar no Sporting".