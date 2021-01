Empresário de Pote reforça permanência em Alvalade: «Está fora de hipótese qualquer negócio»

Pote está a viver uma época de estreia no Sporting de 'arromba', ao ponto de recentemente ter sido colocado no radar do Man. United pela imprensa inglesa. Todavia, corroborando o que Record havia adiantado, o empresário do médio-ofensivo, Jorge Pires, garante que "não há nada em concreto".

"Mesmo que houvesse, não seria o melhor momento para o Pedro Gonçalves e muito menos para o Sporting. Não há qualquer interesse da nossa parte neste mercado de transferências, nem o Sporting tem interesse em perder o Pedro. Por isso, está fora de hipótese qualquer negócio", frisou, à TSF, reforçando a tónica: "Não estamos preocupados com este mercado, nem para nós este mercado conta. O objetivo do Pedro é apenas e só o Sporting e tentar cumprir os objetivos do clube".

Com efeito, o agente sublinha que o médio, contratado pelo Sporting ao Famalicão, está "a viver um sonho". "Sente-se feliz por estar a jogar no Sporting, pelo que tem feito", vincou.