Empresário de Pote sobre a renovação de contrato: «Quer jogar a Champions com o Sporting»

Tal como Record já avançara, Pote e o Sportig estão a negociar a renovação de contrato e o empresário do jogador não esconde a vontade do jogador.





"Ele é jogador do Sporting e a vontade dele é continuar, a do Sporting também. Ele quer jogar a Champions com o Sporting. Existe interesse de todas as partes. Mais quantos anos? É difícil responder, vai ficar enquanto for possível. Sabemos como isto funciona e é o mercado que manda", afirmou Jorge Pires à Antena 1, confrontado também se há um 'timing' para essa renovação e sobre propostas recebidas: "A única coisa que há é a continuidade e o resto logo se verá. Não há timing, não há nenhuma urgência. As coisas vão resolver-se".E prosseguiu, avaliando a chamada do melhor marcador da Liga à Seleção: "Está radiante, está a ser um momento de realização de muitos sonhos".O também empresário de Rúben Vinagre - que já viu o seu nome associado a Benfica e Sporting - abordou as propostas para o lateral."As coisas no Famalicão correram muito bem, valorizou-se. Estamos contentes com as abordagens, mas não podemos decidir nada sem saber o que o novo treinador do Wolverhampron pretente. Não há propostas, o que há são sondagens para saber a disponibilidade, interesse, mas exietm muitas opções cá dentro e lá fora".