Empresário de Ristovski fala em situação de "quase rutura com o Sporting"

A viver um momento de sonho na seleção da Macedónia do Norte, tudo graças ao apuramento histórico para o Euro'2020, Stefan Ristovski enfrenta uma situação totalmente distinta no Sporting. Não é opção para Rúben Amorim, estará na porta de saída e, segundo o seu empresário, o momento atual é de "quase rutura" entre as duas partes.





"Ele merece este feito. O Stefan cresceu tanto nos últimos tempos. Sinto-me radiante por ele, pois somos muito próximos. Mostrou um futebol enorme, mas também um grande valor humano nos últimos anos. Espero que isto tudo lhe abra novas portas, especialmente devido à situação delicada, quase de rutura, com o Sporting", disse Leonardo Corsi, ao portal TMW.