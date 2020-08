Empresário garante continuidade de Joelson no Sporting

O futuro de Joelson vai passar pelo Sporting. A garantia é dada pelo empresário do extremo, Kia Joorabchian, em declarações ao 'TalkSPORT', onde assegura que nunca negociou o jovem com o Arsenal.





"Li sobre uma suposta oferta do Arsenal sobre o Joelson e, mesmo sabendo qué um jovem com um talento fenomenal, nunca falámos sobre ele com o Arsenal. Já vi uns 25 artigos sobre o Joelson e é falso", vincou o agente que ainda defendeu a continuidade do jogador em Alcochete: "Chegou à primeira equipa do Sporting com 17 anos e vai continuar a amadurecer lá".