Empresário garante: «Sei que Acuña deseja mudar»

Sandor Varga, o empresário que está a negociar esta transferência por parte do Zenit, está otimista na conclusão do negócio, e afirma que Acuña deseja mudar de clube."O treinador, Sergei Semak, disse-me que uma das posições que gostaria de ver reforçada era a de lateral-esquerdo e, após ter analisado as opções, avancei com o nome do Acuña. O Zenit fez as suas observações e avançou para as negociações", afirmou o agente ao jornal russo ‘Sport-Express’, ao qual ainda revelou o estado de espírito do jogador: "O técnico falou com o Acuña e sei que o jogador deseja mudar. Quando existe vontade das duas partes tudo pode acontecer."O empresário ainda apresentou o esquerdino à imprensa russa "como um dos melhores do Mundo na sua posição".