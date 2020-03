Empresário revela proposta do Sporting por médio do Shakhtar Donetsk

O empresário Pablo Bueno revelou esta sexta-feira, numa entrevista ao portal GaúchaZH, que o Sporting abordou há cerca de um ano o Grémio no sentido de garantir a contratação do promissor médio centro Tetê. De acordo com o agente em causa, a proposta que chegou não convenceu os gaúchos, acabando o jogador por alguns dias depois sair, mas para a Ucrânia, onde representa atualmente o Shakhtar Donetsk.





"[No início de 2019] O Sporting contactou o presidente, oferecendo 17 milhões de reais [3,1 milhões de euros] pelo Tetê. Soube disso por um amigo e fui falar com o Romildo [presidente do Grémio], dizendo-lhe que ele valia muito mais. Disse que traria uma proposta maior e, 10 dias depois, levei-lhe uma oferta de 10 milhões de euros", começou por lembrar.Surgiu o Sul-Americano de Sub-20, onde Tetê jogou e foi figura, e Bueno pediu à direção do clube para que o jogador fosse integrado no plantel principal. Não para jogar, mas apenas para estar junto dos mais velhos. E aí surgiu uma chamada que não esperava... "O Romildo ligou-me e disse: 'Entre nós e Shakhtar está tudo acertado. Se chegarem a acordo, vendemos o jogador'. Não entendi nada, porque uns dias antes tinha-me dito que não queria vender... Depois disso disseram-me que foi vendido para pagar o Diego Tardelli, que ganhava um milhão e meio por mês. Mas isso ninguém diz...", atirou, em claro discurso de desacordo com a postura do dirigente do Grémio.De referir que Tetê rumou ao Shakhtar Donetsk não por 10 milhões de euros, mas sim por 15 milhões segundo dados revelados pelo Transfermarkt. Até ao momento, em pouco mais de meia temporada, já jogou 26 encontros em 2019/20 pelo conjunto de Luís Castro, tendo sido opção nas duas partidas realizadas diante do Benfica na Liga Europa.