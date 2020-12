Emprestados do Sporting com altos e baixos: Diaby e Pedro Mendes voltam

Dois dos nove jogadores emprestados pelo Sporting na última janela de transferências devem regressar a Alvalade na reabertura do mercado de janeiro. Porém, ambos deverão procurar nova colocação, em particular Diaby, que não entra nos planos do treinador do Getafe, José Bordalás. “Não tem qualidade para jogar no Getafe”, afirmou o técnico do emblema espanhol, na passada quarta-feira. Segundo a imprensa do país vizinho, o Sporting e o Getafe estão a negociar o fim do empréstimo do extremo maliano, que deverá rumar ao campeonato belga, onde tem clubes interessados.

Também Pedro Mendes perdeu espaço no Almería e poderá regressar a Alvalade no início de 2021 e... procurar novo clube.

Em relação a outros empréstimos, Misic está com pouca utilização no Dínamo Zagreb, mas devido a uma lesão na virilha. Voltou aos relvados no passado dia 19. Também Doumbia tem tido dificuldades para se impor no Huesca, do país vizinho.

Em sentido inverso, Rosier (Besiktas) e Battaglia (Alavés) convenceram e devem ainda render algum encaixe à SAD leonina. Já Eduardo Henrique (Crotone) e Mattheus Oliveira (Curitiba) têm sido apostas intermitentes nos respetivos clubes.