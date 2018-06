A emissão do empréstimo obrigacionista, de 15 milhões de euros (e com taxa de juro a 6 por cento), está atrasado. O período de subscrição devia ter ocorrido entre 21 de maio e 4 de junho, mas neste momento as obrigações ainda não foram disponibilizadas aos subscritores. A operação está a ser conduzida pelo Montepio Investimento com participações do BCP, grupo CGD, Banco Carregosa e Caixa Económica Montepio Geral. Recorde-se que o Sporting enviou um primeiro prospeto para a CMVM, que considerou que este não alertava para alguns riscos que podiam influenciar a situação financeira, nomeadamente relativos a rescisões de contrato com justa causa. Após o pedido de retificação, e em virtude da crise interna, o processo estagnou. BdC, entretanto, alertou para os perigos deste impasse, pois o empréstimo destina-se a pagar salários e fazer face a outras necessidades imediatas.