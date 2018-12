Empréstimo no Benfica desagradou a Luiz Phellype

O Benfica também estava na corrida à contratação de Phellype, mas o projeto não agradou ao jogador. Os encarnados queriam contratá-lo em janeiro e cedê-lo para rodar ou, quando muito, ser colocado na equipa B. Sem se referir diretamente ao interesse das águias, o empresário do brasileiro, João Aragão, foi logo avisando: "Qualquer clube pode negociar com o Paços, mas tem de falar connosco. Não basta vir com a proposta, temos de analisar o projeto desportivo. Se for para assinar e ser emprestado, não queremos." Aproveitando o encontro da Allianz Cup na Luz, no passado dia 5, Luís Filipe Vieira chegou a um entendimento verbal com os responsáveis pacenses, como o nosso jornal adiantou. No entanto, ficou a faltar o acordo com o avançado, que está muito perto de assinar pelos leões.