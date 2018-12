Empréstimo obrigacionista do Sporting coloca jogadores na mira da CMVM

O Sporting arrecadou 25,9 milhões de euros com o empréstimo obrigacionista (que tinha um valor máximo de 30 M€), cujo prazo para subscrever terminou dia 22 de novembro. Os leões deram conta do valor em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que agora, segundo avança o Expresso este sábado, está atento ao papel dos jogadores dos verde e brancos no 'negócio'.Tudo porque jogadores e ex-jogadores dos leões, que anunciaram o seu apoio e a subscrição de obrigações na Oferta Pública de Subscrição Sporting SAD 2018-2021 têm de ter, de facto, concretizado esses investimentos, sob pena de estarem, potencialmente, a violar a lei. "Nesta, como noutras operações de mercado, é procedimento normal de um regulador acautelar a coerência entre o que foi publicamente anunciado e a realidade, o que é possível através do registo das subscrições concretizadas uma vez concluída uma oferta. O Código de Valores Mobiliários (CVM) explica, no seu artigo 379º, do que falamos quando o tema é manipulação do mercado: 'Quem divulgue informações falsas, incompletas, exageradas, tendenciosas ou enganosas, realize operações de natureza fictícia ou execute outras práticas fraudulentas que sejam idóneas para alterar artificialmente o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros'. Infrações como estas podem, no limite, ser punidas com pena de prisão ou multa", pode ler-se no semanário.Comoavançara na altura, foram vários os jogadores e ex-jogadores do clube, como Jefferson, Nani, Rui Patrício, William Carvalho, Cédric Soares, Wendel, Carlos Mané, Luís Maximiano, Ristovski, Raphinha ou Gelson - o extremo, agora no At. Madrid, contribuiu com 200 mil euros - a a dar conta do seu apoio e subscrição.