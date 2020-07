Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Empréstimo 'puro e duro': Pedro Porro sem opção de compra Guardiola não permite que cláusula seja incluída no negócio. Técnico vê potencial no lateral para que, no futuro, possa disputar o onze nos citizens





• Foto: Getty Images