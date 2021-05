Encapuzados dos Diabos Vermelhos atacam Torcida Verde

Adeptos com ligações à claque do Benfica Diabos Vermelhos atacaram esta tarde elementos da claque do Sporting Torcida Verde em Alvalade.





Segundoapurou, o ataque foi levado a cabo por 12 adeptos que se fizeram transportar em duas viaturas ligeiras e uma moto. Do incidente resultaram feridos que tiveram de receber assistência médica.A PSP já tomou conta da ocorrência. "Não vamos alimentar o discurso do ódio", disse a Record o líder da Torcida Verde, Luís Carlos. "Vamos accionar os mecanismos que estão ao nosso dispor, junto do Sporting e do Ministério Público", acrescentou.