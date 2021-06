Enchente de técnicos na Academia: Sporting celebrou o Dia do Treinador

A Academia do Sporting, em Alcochete, foi esta quinta-feira o palco de uma enchente... de técnicos. Isto porque os leões assinalaram o Dia do Treinador, encontro que reuniu vários elementos das diversas equipas técnicas dos quadros do futebol do clube e que serviu para fazer um balanço de 2020/21 e, ao mesmo tempo, apontar baterias à nova temporada.





A sessão arrancou com um discurso de Frederico Varandas, no qual o presidente frisou a importância de formar homens e jogadores com o intuito de alcançarem a equipa principal. Depois, Carlos Fernandes, um dos adjuntos de Rúben Amorim, também deu o seu contributo, através de videochamada."É um momento importante para estarmos juntos e debater numa comunhão de treinadores onde se discute o comportamento, os valores e a atitude, dentro daquilo que acreditamos que é o Sporting", vincou Tomaz Morais, diretor desportivo do futebol de formação, aos meios do clube, depois de um ano "extraordinário a todos os níveis".O responsável do Sporting salientou, ainda, a importância do regresso do futebol de formação do clube à Youth League. "Temos um projecto que vai reunir treinadores dos vários escalões e jogadores de diferentes equipas do Sporting CP. No fundo, é um modelo de transição com jogadores em quem acreditamos e a Youth League será claramente um teste a esse modelo. Queremos ser competitivos, é uma competição internacional muito forte, mas queremos sê-lo dentro dos nossos valores: dando oportunidade de jogo para que o jogador possa crescer e potenciá-lo nessa competição", atirou.