Entrada de Gallo exaltou ânimos

Aos 70 minutos de jogo, Bruno Gallo teve uma entrada mais dura sobre Acuña que aqueceu os ânimos em Alvalade. O brasileiro tentou antecipar-se ao argentino, mas acabou por atingi-lo com a sola, levando Tiago Martins a exibir de pronto o cartão vermelho, já depois dos protestos veementes dos adeptos da casa.

A expulsão do jogador acabou por deixar muito descontentes os responsáveis do Chaves, em especial Daniel Ramos, que procurou explicações junto do quarto árbitro.

No final do encontro, os responsáveis dos flavienses estiveram alguns momentos à conversa com Tiago Martins e os seus assistentes, certamente com esse lance e o penálti sobre Bas Dost em discussão.