Jorge Jesus e as decisões na hora das inscrições europeias: «Em boa hora o fiz»

Bruno César sai por motivos físicos logo a abrir e sobe para 7 o número de lesionados

No final da conferência de análise ao Chaves-Sporting ( 1-2 ), Jorge Jesus disse que tinha apenas 14 jogadores disponíveis para a deslocação à República Checa, na quinta-feira, para a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Depois de Bruno César também se ter lesionado no encontro desta segunda-feira, o técnico leonino lamentou os muitos problemas físicos e admitiu recorrer à equipa B.Com efeito, se a partida com o Viktoria Plzen fosse hoje, o Sporting só teria efetivamente 14 futebolistas à sua disposição, dada a existência de sete lesionados e ainda elementos que não estão inscritos nas competições europeias (Wendel, Misic e Lumor). A saber: Rui Patrício, Salin, Coates, Mathieu, Ristovski, Battaglia, João Palhinha, William, Petrovic, Rúben Ribeiro, Bas Dost, Bryan Ruiz, Gelson Martins e Fredy Montero.Refira-se, no entanto, que Fábio Coentrão estará certamente em jogo - recupera de um gripe - e é esperado que outros jogadores possam também recuperar das suas mazelas para poderem ir a jogo.